LPI-J: Kellereinbrüche

Weimar (ots)

In der Zeit vom 27.11.2021, 18:30 Uhr bis zum 28.11.2021, 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße. Aus dem Fahrradab- stellraum entwendeten er oder sie ein dort abgestelltes Fahrrad. Während der Diebstahlshandlungen verspeiste der Täter noch eine Orange, welche er einer im Hausflur abgestellten Orangenkiste entnahm. Einen mitgebrach- ten Pappteller mit Chinanudeln ließ er zurück. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von ca. 1550 Euro.

In einem Mehrfamilienhaus am August-Bebel-Platz wurden von 3 Keller- boxen die Verriegelungen gewaltsam herausgerissen sowie ein Vorhänge- schloß zerstört. Ob hier etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, da nicht alle Nutzer der Keller anwesend waren. Der Schaden an den beschädigten Verriegelungen beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Am Wielandplatz gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 27.11.2021, 19:00 Uhr bis zum 28.11.2021, 11:30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise in die Kellerräume eines Wohnhauses, lösten die Schrauben des Riegels einer Kellerbox und entwendeten von einem abgestellten Fahrrad verschiedene Anbauteile. Von einem weiteren Fahrrad, welches sich ebenfalls im Hausflur befand, wurden u.a. Klingel und Sattel abgebaut und mitgenommen. Die entwendeten Teile haben einen Wert von ca. 320 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

