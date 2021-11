Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anzeige nach Ruhestörung

Apolda (ots)

Am 28.11.2021, gegen 09:30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Apolda in Apolda in die Glockengießereistraße gerufen, weil sich ein 44jähriger Anwohner von der lauten Musik seines 34jährigen Nachbarn erheblich gestört fühlte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass sich der Sachverhalt so bestätigte. Sie ermahnten den jungen Mann daraufhin zur Ruhe, die auch sogleich einzog. Ca. 45 Minuten später meldete sich jedoch der Mitteiler erneut bei der Polizei und teilte nunmehr mit, dass der Beschuldigte als Reaktion auf das Geschehen nunmehr am Stromverteiler manipuliert und Teile hiervon entwendet hatte und er keinen Strom mehr habe, ferner sei es zu Beleidigungen gekommen. Was als Ruhestörung begann, gipfelte nun in einer Strafanzeige wegen Diebstahl, Beleidigung und Sachbeschädigung.

