Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - keinen Führerschein, falsches Kennzeichen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.04.2022, gegen 13:30 Uhr, ist ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg verletzt worden. Der 36-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, an seinem Roller waren ein falsches Kennzeichen angebracht. Er war aus der Straße Lippersmatt auf die bevorrechtigte Luttinger Straße eingefahren und dort mit dem herannahenden Kleinbus eines 38 Jahre alten Mannes kollidiert. Der verletzte Rollerfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2500 Euro. Das Kennzeichen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

