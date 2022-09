Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Schneiderkrug - Einbruchdiebstahl aus Imbissbude

Im Tatzeitraum vom 16.09.2022/23:00 Uhr bis zum 17.09.2022/09:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Metalltür der Imbissbude in der Emsteker Straße in 49685 Schneiderkrug auf und entwendeten aus dem Inneren diverse Getränke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473-932180 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Im Tatzeitraum vom 16.09.2022/20:00 Uhr bis zum 17.09.2022/08:10 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Baustellenfahrzeuges hinten links ein und entwendete in der Folge diverse Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Der betroffene PKW war in der Antoniusstraße in 49696 Molbergen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Rufnummer 04475/941220 gerne entgegen.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 17.09.2022, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Barßel die Cloppenburger Straße in 49696 Molbergen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,82 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 17.09.2022, um 21:28 Uhr, befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen die die Straße "Am Brutberg" in 49688 Lastrup und überholte einen 42-jährigen Pedelec-Fahrer. Während des Überholvorganges machte der Pedelec-Fahrer einen Schlenker nach links, sodass es zum Zusammenstoß mit dem PKW-Fahrer kam. Daraufhin verletzte sich der 42-Jährige schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell