POL-HB: Nr.: 0435 --Polizei schnappt Antänzer

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Idsteiner Straße Zeit: 15.07.2022, 01:50 Uhr Aufmerksame Zeugen meldeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Mahndorf zwei Personen, die sich lautstark an abgestellten Autos zu schaffen machten. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Teilediebe nach kurzer Flucht vorläufig festnehmen. Mitten in der Nacht nahmen Anwohner auf einem Parkplatz an der Idsteiner ...

mehr