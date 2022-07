Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0436 --Erstes Resümee der Polizei zur Breminale--

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 13.07.22 -17.07.22

Die Polizei Bremen schaut zum Ende der Breminale auf arbeitsreiche Tage zurück. Auf dem Kulturfestival herrschte größtenteils eine friedliche und ausgelassene Stimmung, es kam aber auch zu volksfesttypischen Delikten wie Diebstählen oder Auseinandersetzungen. Die neue Polizeiwache vor Ort wurde gut angenommen.

Die Einsatzkräfte waren insbesondere bei vielen Diebstählen gefordert. An mehreren Abenden konnten zivile und uniformierte Polizistinnen und Polizisten so genannte Antänzer und andere Trickdiebe ermitteln und vorläufig festnehmen. Auf dem Gelände und im Umfeld gab es dazu die eine oder andere Schlägerei sowie einige sexuelle Belästigungen und Nötigungen, auch hier konnte ein Täter von der Polizei gestellt werden. Am Wochenende wurden den Einsatzkräften Verdachtsfälle mit K.-o.-Tropfen gemeldet. In vielen Sachverhalten hatte sich dieses nicht bestätigt, in zwei Fällen wurden entsprechende kriminalpolizeiliche Maßnahmen eingeleitet, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der erstmalig eingesetzte Polizeicontainer wurde von den Besucherinnen und Besuchern als Anlaufpunkt für allgemeine Anfragen und die Anzeigenaufnahme sehr gut angenommen. Die Zusammenarbeit der Polizei Bremen mit der Veranstaltungsleitung, dem Ordnungsamt und dem eingesetzten Sanitätsdienst verlief ebenfalls gut und reibungslos.

