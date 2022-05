Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Sprengung eines Geldautomaten - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (19.05.) gegen 01.05h erhielt die Leitstelle der Polizei Recklinghausen durch eine Zeugin Hinweise auf eine Explosion in einem Gebäude auf der Freiheitsstraße in Castrop-Rauxel. Eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung traf am Tatort, eine in dem Gebäude befindliche Sparkassenfiliale, auf drei tatverdächtige Personen. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Schussabgaben. Einer der Tatverdächtigen wurde dabei verletzt, die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Bei dem Verletzten besteht keine Lebensgefahr.

Zwei der Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit einem dunklen Audi RS8 vom Tatort. Die dritte Person konnte am Tatort festgenommen werden und wurde auf Grund seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verliefen negativ.

Am Tatort wurde festgestellt, dass es an einem Geldautomaten zu einer Detonation gekommen war. Inwieweit es den Tätern gelungen ist, an das Bargeld zu kommen, ist noch unklar. Für die Tatortaufnahme wurde der Bereich vor dem Gebäude weiträumig abgesperrt. Neben Fachleuten des Erkennungsdienstes und der Kriminaltechnik wurden auch Spezialisten des LKA hinzugezogen. Hinsichtlich der Schussabgaben am Tatort übernahm aus Neutralitätsgründen eine Mordkommission aus Dortmund zusammen mit der Staatsanwaltschaft Dortmund die Ermittlungen.

Zeugen, die im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell