LPI-NDH: Brand in einer Gießerei

Mühlhausen (ots) - Drei verletzte Menschen, so die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend zwischen Schröterode und Windeberg im Unstrut-Hainich Kreis. Ein 32-jähriger Autofahrer war mit seinem Smart auf der Landstraße in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort seitlich mit einem Mercedes Sprinter kollidiert. Der 32-Jährige kam schwer verletzt in ein ...

mehr