LPI-NDH: Autofahrer von der Straße abgekommen, drei Menschen verletzt

Beuren (ots) - Die Polizei in Leinefelde sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Beuren. Am Montag, 4. Juli, parkte in einer Parkbucht an der Halle-Kasseler-Straße, Höhe Hausnummer 18, ein Audi A6 Avant. Zwischen 7.30 und 15.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Auto beim Vorbeifahren den Audi an der linken Fahrzeugseite. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der ...

mehr