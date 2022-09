Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auffahrunfall auf der Weseler Straße

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Weseler Straße/Holtwicker Straße hat es heute Morgen einen Auffahrunfall gegeben. Eine 86-jährige Frau, die als Beifahrerin unterwegs war, wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 66-jähriger Autofahrer aus Dorsten - zusammen mit der 86-Jährigen - auf der Weseler Straße/B58 in Richtung Innenstadt unterwegs. Weil sich gegen 6.20 Uhr ein Rettungswagen - mit Blaulicht und Martinshorn - aus der Holtwicker Straße näherte, bremste der Autofahrer an der Kreuzung ab. Die 19-jährige Autofahrerin aus Rhede dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Dorstener auf. Während sie und der Autofahrer unverletzt blieben, wurde die 86-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Auto des Mannes wurde abgeschleppt.

