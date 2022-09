Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Lortzingstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagvormittag bei einer Firma eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Dachluke und erbeuteten Bargeld und Arbeitsmaterialien. Die Täter flüchteten vermutlich über die Eingangstür im Kundenbereich.

Datteln:

Auf der Straße Neuer Weg wurde in ein - derzeit unbewohntes - Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten dann die Wohnräume nach Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Samstagnachmittag festgestellt, die Tat selbst kann schon ein paar Tage zurückliegen.

Herten:

Eine Frau aus Herten hat am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, auf der Jägerstraße einen Einbrecher in ihrer Wohnung erwischt. Der unbekannte Täter kam vermutlich über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung. Als die Frau den Täter ertappte, sprang dieser aus dem Schlafzimmerfenster und flüchtete auf einem Fahrrad. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Schatulle mit Schmuck gestohlen.

Auch am Sonntagvormittag, gegen 9.40 Uhr, erwischte eine Frau einen Einbrecher in ihrer Erdgeschoss-Wohnung In der Feige. Der unbekannte Täter hatte offenbar das zum Lüften geöffnete Fenster genutzt, um einzubrechen. Nachdem die Bewohnerin Geräusche gehört hatte. ging sie ins Schlafzimmer und sah dort den Täter, der daraufhin aus dem Fenster flüchtet. Beschreibung: männlich, dunkle Haut, dunkle Augen, schwarze Haare, etwa 1,65m bis 1,70m groß, schlanke Figur, rundes Gesicht, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Blouson und schwarzer Cappy. Gestohlen wurde Schmuck.

Auf der Breite Straße sind unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Marl:

An den Bahngleisen hinter der Elsa-Brandström-Straße waren in der Nacht auf Samstag offenbar Kabeldiebe unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, allerdings haben die unbekannten Täter Kabel herausgezogen und abgeschnitten bzw. abgeklemmt. Tatzeit war vermutlich gegen kurz vor 4 Uhr. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Straße Schieferbank eingebrochen. Sie verschafften sich über die Balkontür Zutritt und durchwühlten alle Räume, inklusive den Keller und den Dachboden. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Auf der Marienstraße wurde in der Nacht auf Samstag bei einem Getränkemarkt eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Scheibe der Eingangstür und gingen ins Gebäude. Gestohlen wurden diverse Zigarettenschachteln.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

