Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Alarm vertreibt Einbrecher; Soltau: Kokain-Test positiv; Munster: Mit 1,99 Promille im Auto eingeschlafen; Soltau: Unfall: Fahrradfahrer übersehen - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.11.2021 Nr. 1

07.11 / Alarm vertreibt Einbrecher

Bispingen: Einbrecher versuchten am Sonntag, gegen 16.40 Uhr in den HOL'AB-Markt an der Töpinger Straße in Bispingen einzubrechen. Als der Alarm auslöste flohen sie vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

07.11 / Kokain-Test positiv

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend auf der Lüneburger Straße einen Autofahrer aus Salzgitter. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain reagierte. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Verfahren ein.

07.11 / Mit 1,99 Promille im Auto eingeschlafen

Munster: Am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein auf der Nordstraße in einem beschädigten Fahrzeug schlafender Mann gemeldet. Die Beamten weckten den auf dem Fahrersitz sitzenden Munsteraner. Aus dem Fahrzeug drang ihnen starker Alkoholgeruch entgegen. Der Mann gab an, das Fahrzeug, welches an der rechten Fahrzeugfront stark beschädigt war und an dem der Reifen fehlte, nicht gefahren zu sein. Die Polizisten ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,99 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Wo das Fahrzeug verunfallte ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Unfallort nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

03/11 / Unfall: Fahrradfahrer übersehen - Polizei sucht Zeugen

Soltau: Am Mittwoch, 03.11.21, gegen 14.55 Uhr kam es an der Kreuzung Walsroder Straße / Sandberg, in Höhe des Sanitätshauses Klug zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem abbiegenden Transporter: Der 25jährige Fahrradfahrer befuhr den rechten Geh- und Radweg der Walsroder Straße in Richtung Am alten Stadtgraben und querte die Straße Am Sandberg bei Grünlicht. Ein in gleicher Richtung fahrender, bei Grünlicht nach rechts abbiegender weißer Transporter oder Kastenwagen nahm dem Zweiradfahrer die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Soltauer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Eine ältere Dame half dem Gestürzten auf. Die ältere Dame und weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell