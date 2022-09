Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Begrüßung der Neuzugänge

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr heißt 18 neue Kolleg*innen herzlich willkommen!

Mit dem gewohnten Stichtag "01. September" ist das Polizei-Jahr 2022/2023 gestartet und insgesamt 18 Kolleg*innen haben sogleich ihren Dienst im Ennepe-Ruhr-Kreis aufgenommen.

Im Schwelmer Leo-Theater begrüßte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises Olaf Schade zunächst insgesamt 15 Polizeikommissar*innen. Die neuen Polizeivollzugsbeamt*innen wurden in einem dualen Bachelor-Studium an der Fachhochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung sowie in verschiedenen Polizeiwachen in den vergangenen drei Jahren im Beruf der Polizeibeamt*innen theoretisch sowie praktisch ausgebildet.

Neben der Begrüßung der Absolvent*innen des Polizeistudiums folgte die Begrüßung von drei weiteren Polizeibeamt*innen, die aus anderen Behörden ihren Weg zur KPB Ennepe-Ruhr gefunden haben.

Wir wünschen den neuen Kolleg*innen in der KPB EN einen guten Start in unserer Behörde und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

