Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Nierenhofer Straße

Hattingen (ots)

Ein 68-jähriger Essener bemerkte am Mittwoch zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen musste und er musste eine Vollbremsung durchführen. Er fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Nierenhofer Straße in Richtung Hattingen-Mitte. Aufgrund des fehlenden Sicherheitsabstandes musste er stark abbremsen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, rutschte weg und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell