Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am Dienstag, 10.05.2022, kam es gegen 16:35 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Kradfahrer befuhr hierbei die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ohmbach. An einer dort befindlichen Kreuzung übersah ein 77-jähriger Autofahrer den bevorrechtigten Kradfahrer, sodass beide kollidierten. Der 59-jährige Kradfahrer wurde schwerverletzt und musste durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Der 77-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Hauptstraße war für 1,5 Stunden gesperrt. |pikus

