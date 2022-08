Polizei Bochum

POL-BO: Angriff mit Pfefferspray - Polizei sucht Tatverdächtigen mit goldenem Fahrrad

Herne (ots)

In der Nacht von Samstag, 20. August, auf Sonntag, 21. August, kam es in Wanne-Eickel zu einem versuchten Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2.10 Uhr war ein 28-jähriger Herner zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand kam in Höhe der Hausnummer 248 ein Unbekannter mit einem goldenen Fahrrad auf ihn zu und versuchte ihm das Portemonnaie aus seiner Hosentasche zu ziehen. Nachdem der 28-Jährige den Mann von sich wegstieß, sprühte ihm dieser Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Das goldene Fahrrad ließ er an der Örtlichkeit zurück.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt, "südländisch" und mit kurzen Haaren. Zur Tatzeit habe er ein schwarzes Longsleeve und eine schwarze Umhängetasche getragen.

Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Kripo bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

