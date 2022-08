Polizei Bochum

POL-BO: "Blitzen mal anders" - Schulanfangsaktionen in Bochum und Herne

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum, Herne (ots)

Die Schule in NRW hat vor einigen Tagen begonnen, so langsam kehrt der Alltag wieder ein. Auch die Straßen in Bochum, Herne und Witten sind wieder voller, deshalb setzt die Polizei sich besonders in den ersten Wochen nach Schulanfang verstärkt für die Sicherheit unserer Schulkinder ein.

So auch am 18. August an der Maischützenschule in Bochum und analog am 19. August an der Schillerschule in Herne. Dort führten die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention bei optimalem Sommerwetter ein abwechslungsreiches Verkehrssicherheitstraining mit den Netzwerkpartnern Verkehr in Bochum und Herne durch.

Das Programm richtete sich dabei an alle Schülerinnen und Schüler der vier Jahrgangsstufen. So übten die Erstklässler gemeinsam mit der Polizei beim Schulwegtraining, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Dazu gehört das Überqueren einer Fahrbahn an sicheren Stellen wie Fußgängerüberwegen und insbesondere an gefährlichen Querungsstellen auf den Schulwegen.

Mit dem Fahrrad ging es für die dritten Jahrgangsstufen durch den aufgebauten Fahrradparcours der Verkehrswachten. Aber: Das Ganze natürlich nur mit einem richtig sitzenden Fahrradhelm. Jeder Helm wurde vorher von den Expertinnen und Experten vor Ort geprüft.

Damit aber noch nicht genug. Das Team der BOGESTRA und HCR zeigte den Kindern der vierten Jahrgangsstufen bei der Busschule unter anderem, wie leicht man im "Toten Winkel" übersehen wird.

Doch die Zweitklässler sollten auch nicht "leer ausgehen", denn sie durften im Rahmen des Sicherheitstrainings einmal selbst an die Laserpistolen und Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Das Besondere dabei: Es wurden nicht nur Temposünder "rausgewunken", sondern eben auch diejenigen, die sich verantwortungsbewusst an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben. An die rücksichtsvollen Fahrerinnen und Fahrer verteilten die Kinder dankende Worte und selbst bemalte Dankeskarten.

Die Aktion war für alle Teilnehmenden ein voller Erfolg und die Resonanz bei den Kindern, Eltern und Schulen durchweg positiv.

An dieser Stelle noch einmal der dringende Appell an alle Verkehrsteilnehmenden: Fahren Sie langsam und vorsichtig. So können auch Sie ganz einfach zur Schulwegsicherung unserer Kinder beitragen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell