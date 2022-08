Polizei Bochum

POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Bochum - Zwei Verletzte (18, 36)

Bochum (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18. August, kam es in Bochum-Eppendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Hattinger schwer und ein 36-jähriger Bochumer leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 18-Jährige mit seinem Auto gegen 6 Uhr die Engelsburger Straße in Fahrtrichtung Essener Straße. In Höhe der Hausnummer 82 verlor der Hattinger hinter einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit einem Pkw-Fahrer (36, aus Bochum), der zeitgleich in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Unfallbeteiligten verletzt. Die beiden Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Der schwer verletzte Hattinger sowie der leicht verletzte Bochumer wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagenbesatzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Engelsburger Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

