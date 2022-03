Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind hat nach Zusammenstoß mit PKW Unfallort verlassen - Polizei bittet um Hinweise

Spornitz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag vergangener Woche in Spornitz bittet die Polizei um Hinweise zu einem Kind, das nach einem Zusammenstoß mit einem PKW den Unfallort verlassen hat. Auf der B 191 in der Ortslage, Höhe Steinbecker Weg, kam es gegen 13:35 Uhr zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem etwa 10 Jahre alten Jungen, der mit einem Fahrrad unterwegs war. In Folge des Zusammenpralls mit dem PKW stürzte der Junge mit dem Fahrrad. Der Autofahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und sprach den Jungen an, der augenscheinlich unverletzt blieb. Allerdings stieg der Junge kurze Zeit später wieder auf das Fahrrad und fuhr ohne Nennung seines Namens davon. Das Kind soll einen schwarzen Fahrradhelm getragen haben und mit seinem Mountainbike in Richtung Steinbeck davongefahren sein. Um diesen Vorfall, insbesondere die Identität des Kindes aufklären zu können, bittet die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) um Hinweise.

