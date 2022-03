Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Dieselkraftstoff von zwei parkenden LKW gestohlen

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen aus den Tanks zwei parkender LKW Dieselkraftstoff gestohlen. Während aus einem der beiden LKW rund 400 Liter aus dem Fahrzeugtank abgelassen und entwendet wurden, konnten beim zweiten Lastauto noch keine genauen Angaben zum Schaden gemacht werden. Zudem wurden in beiden Fällen die Tankverschlüsse beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Beide Fahrzeuge standen über mehrere Tage auf einem Tankstellenparkplatz in der Straße "An der Bahn". Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesem Vorfall, der am Sonntag festgestellt wurde, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

