POL-BO: Radarkontrollen für die 34. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Am Donnerstagmorgen, 18. August, kam es in Bochum-Eppendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Hattinger schwer und ein 36-jähriger Bochumer leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 18-Jährige mit seinem Auto gegen 6 Uhr die Engelsburger Straße in Fahrtrichtung Essener Straße. In Höhe der Hausnummer 82 verlor der Hattinger hinter einer Rechtskurve aus bislang ...

mehr