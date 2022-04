POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots) - Uslar/Delliehausen, Obere Hajestraße Freitag, 01.04.2022, 10:15 Uhr USLAR (schu) - Der 30-jährige Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Lkw die Obere Hajestraße in Delliehausen. Hierbei verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Lkw und rutschte in einen Gartenzaun. Am Gartenzaun und Lkw entstand leichter Sachschaden von insgesamt ca. 100,- EUR. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Rückfragen ...

mehr