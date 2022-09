Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Jubiläums-Festakt am Polizeipräsidium - Einladung für Medienvertreter

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, 01.10.2022, wird in einem Festzelt am Polizeipräsidium mit geladenen Gästen der Festakt zum Jubiläum 100 Jahre Polizeipräsidium Recklinghausen gefeiert. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Im Anschluss besteht ab ca. 12.30 Uhr Gelegenheit, die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Recklinghäuser Polizei zu besichtigen.

Wir bitten um Rückmeldung über Ihre Teilnahme bis Mittwoch, 28.09.2022, unter der Telefonnummer 02361/551042.

Am Montag, 03.10.2022, wird am und im Polizeipräsidium am Westerholter Weg in Recklinghausen der Tag der offenen Tür gefeiert. Das Programm beginnt um 10 Uhr und klingt gegen 18 Uhr aus. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Mehr dazu und ein detaillierter Programmablauf in unserer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5329424

