POL-REK: 211129-2: Kind auf Fußgängerüberweg von Auto erfasst

Wesseling (ots)

Junge war mit einem Tretroller unterwegs

Am Samstagmittag (27. November) ist ein Kind (8) in Wesseling-Keldenich auf einem Fußgängerüberweg von einem Volkswagen erfasst worden. Dabei zog sich der Schüler leichte Verletzungen zu. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Kreisverkehr des Kronenwegs und der Eichholzerstraße. Rettungskräfte versorgten den Jungen noch am Unfallort. Die Mutter (43) brachte den 8-Jährigen später vorsorglich in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen war der Autofahrer gegen 14.15 Uhr mit seinem Polo auf dem Kronenweg in Richtung Keldenich unterwegs. Der 8-Jährige soll zeitgleich mit seinem Tretroller über einen Zebrastreifen des Kreisverkehrs gefahren sein. Als der 57-Jährige beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren, erfasste sein Auto den Jungen. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

