Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Dienstag einen in Öhringen geparkten Pkw. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr stand das Fahrzeug auf dem zweiten Parkdeck eines Supermarktkundenparkplatzes im Haagweg. Die Täter verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden an dem Auto. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstagnachmittag einen Pkw bei Bretzfeld und flüchtete anschließend. Gegen 16.20 Uhr befuhr er oder sie mit einem vermutlich grauen Fahrzeug die Landesstraße 1035 bei Bretzfeld. In einer Linkskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Audi A4 einer 56-Jährigen. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 930, zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: Hoher Sachschaden bei Lkw-Unfall

Rund 60.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw in Gaisbach. Ein 52-Jähriger war am Donnerstagmorgen mit seinem Laster gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 2374 unterwegs und bog nach rechts auf die Waldenburger Straße ab. Hierbei übersah er vermutlich den bevorrechtigten Lkw eines 35-Jährigen. Die beiden Laster prallten im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Lkw.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell