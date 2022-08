Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Telefonbetrüger festgenommen

Ein 28-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag, den 03. August, nach einem sogenannten "Schockanruf" in Heilbronn durch die Kriminalpolizei festgenommen. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Mitglied einer Bande zu sein, die insbesondere ältere Menschen mittels Telefonanrufen systematisch betrügen. Weil er die Betrugsabsicht erkannt hatte, war ein 88-Jähriger nicht auf die Masche hereingefallen. Als der Mann auf seinem Festnetz einen Anruf seiner vermeintlichen Tochter erhielt, die einen tödlichen Unfall verursacht haben sollte, verständigte der Mann mit seinem Mobiltelefon die Polizei. Während die Betrüger in typischer Manier fortfuhren, indem ein angeblicher Polizist das Gespräch übernahm und dem 88-Jährigen erklärte, dass für die Tochter eine Kaution von 70.000 Euro benötigt würde, um sie auf freien Fuß zu entlassen, war die Kriminalpolizei bereits unterwegs. Nachdem der 88-Jährige den Anweisungen des vermeintlichen Polizeibeamten gefolgt war, erschien der Tatverdächtige gegen 16 Uhr am vereinbarten Übergabeort im Heilbronner Zentrum. An Stelle des 88-Jährigen warteten Polizisten in Zivil auf den Mann und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 28-Jährige wurde am Donnerstag, den 04. August, einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

