Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Einbruch in Tankstelle endet im Polizeigewahrsam

Recklinghausen (ots)

Nach einem Tankstelleneinbruch hat die Polizei fünf Tatverdächtige gestellt. Einer davon ist erst 12 Jahre alt.

Die Fünf werden verdächtigt, in der Nacht auf Sonntag, gegen 2.50 Uhr, die Glastür einer Tankstelle auf der Leveringhäuser Straße eingeworfen zu haben. Als sie das Gebäude betraten, wurde der Alarm ausgelöst, so dass sie - ohne Beute - mit einem Auto flüchteten. Die Tatverdächtigen fuhren unter anderem über die A2 und die A45 - bei Dortmund-Hafen verließen sie dann die Autobahn und konnten kurz darauf auf der Mallinckrodtstraße - mit Unterstützung von Dortmunder Kollegen - angehalten werden. Im Auto saßen ein 28-Jähriger, zwei 16-Jährige sowie ein 14- und ein 12-Jähriger. Alle Tatverdächtigen leben in Dortmund. Der 12-Jährige wurde - aufgrund seiner Alters - an seine Erziehungsberechtigten übergeben, die übrigen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte außerdem das Auto als Beweismittel sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Geprüft wird auch, ob die Tatverdächtigen für weitere Einbrüche/Diebstähle in Frage kommen.

