POL-RE: Marl: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagmorgen um 06.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Gladbecker mit seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Norden. Er kollidierte, aus bislang ungeklärter Ursache, in Höhe der A2 mit einem geparkten Wagen, weshalb er augenscheinlich die Kontrolle über sein Auto verlor und im Weiteren frontal gegen einen Baum fuhr. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. ...

mehr