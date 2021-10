Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Beim Sprayen erwischt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizeibeamte am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr auf dem Skaterplatz an der Nebraskastraße in Pattonville einen 37-jährigen Mann beim Besprühen einer Außenwand erwischt und ihn vorläufig festgenommen. In seinem Rucksack fanden sich nicht nur 29 Sprühdosen, sondern auch vier Joints, die daraufhin beschlagnahmt wurden

