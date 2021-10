Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Rotlicht nicht beachtet, drei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und zwei wirtschaftliche Totalschäden forderte am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der K 1079 in die B 14 bei der Autobahnanschlussstelle Gärtringen. Der 42-jährige Fahrer eines Mercedes wollte von der Autobahn kommend den Einmündungsbereich überqueren und achtete dabei nicht auf das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem bevorrechtigten VW eines 23-Jährigen zusammen. Der 23-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

