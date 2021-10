Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Versuchter Handtaschenraub

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sollen am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr die 52-jährige Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Horber Straße beim Aufschließen des Betriebs angegriffen und versucht haben, ihr die Handtasche zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr der Frau brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten. Einer der Täter soll eine Clownmaske, die beiden anderen "Scream"-Masken getragen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

