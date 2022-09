Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raubüberfall im Südpark

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 10:00 Uhr in Recklinghausen im Südpark zu einem Raubüberfall auf einen 48jährigen Recklinghäuser. Der Geschädigte war zu Fuß unterwegs. Ihm kamen zwei Personen von vorne entgegen. Als sich diese unmittelbar vor ihm befanden, wurde ihm von hinten ein Gegenstand von einer dritten Person in den Rücken gedrückt und von dieser Person aufgefordert sein mitgeführtes Bargeld auszuhändigen. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, konnte der Geschädigte nicht angeben. Entwendet wurden insgesamt 120,- EUR in bar und ein Monatsticket des öffentlichen Nahverkehrs. Die drei Täter sind anschließend mit Fahrrädern in Richtung Tennisanlage weggefahren. Ein Fahrrad war ein Trekkingrad, ein Rennrad ohne Schutzblech und ein für den damit fahrenden Täter zu kleines Fahrrad.

Die Täter können vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: männlich, etwa 20-30 Jahre, auffallend groß (ca. 1,90 m), pockennarbiges Gesicht, zusätzlich in einer Gesichtshälfte eine auffällige Narbe, sehr kurz rasierte Haare, bekleidet mit einem hellen Tanktop, osteuropäisches Aussehen. 2. Täter: männlich, ebenfalls ca. 1,90 m groß, Schnäuzer, Haare kurz rasiert, Ohrring im rechten Ohr, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie der Fa. Nike mit weißem Aufdruck, südeuropäisches Aussehen. 3. Täter: männlich, bekleidet mit einer dickeren Jacke, schulterlange Haare, osteuropäisches Aussehen. Dieser Täter drückte dem Geschädigten den bislang unbekannten Gegenstand in den Rücken.

Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise geben können, dann setzen Sie sich bitte mit der Polizei Recklinghausen unter der Telefonnummer 0800- 2361 111 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell