Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Mittwoch kam es auf der Von-Bruchhausen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine schwarze Mercedes C-Klasse wurde am rechten Radkasten/Heck beschädigt. Ereignet hat sich der Unfall zwischen 5.30 Uhr und 15.45 Uhr. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Auf der Uhlandstraße wurde am Mittwoch zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr ein schwarzer VW Golf Sportsvan am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet, ohne Schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Bottrop

Eine Unfallflucht ereignete sich auch auf dem Aldi-Parkplatz an der Hauptstraße. Ein grauer BMW 530i wurde am rechten Heck beschädigt. Es entstanden Kratzer und Dellen in Höhe von ca. 2000 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr. Der Verursacher ist unbekannt geflüchtet.

Auf dem Park & Ride Parkplatz an der Ecke Münsterstraße/Mühlenplatt wurde Donnerstag im Laufe des Tages ein schwarzer Skoda Octavia am linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

Am 13.08.2022 gegen 11:00 Uhr parkte eine 74-Jährige ihren schwarzen Audi A4 auf dem Edeka-Parkplatz an der Bottroper Straße. Als sie ihr Fahrzeug gegen 11:30 Uhr wieder aufsuchte, stellte sie einen erheblichen Schaden am hinteren linken Radkasten fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Marl

Am Donnerstag wurde auf der Riegestraße zwischen 6.20 Uhr und 15.00 Uhr ein grauer Ford Focus an der Beifahrerseite beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Altenheim geparkt. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Waltrop

Im Sauerfeld kam es zu einer Verkehrsunfallflucht und zwar zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr am Donnerstag. Ein grauer VW Golf wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher ist unerkannt vom Unfallort geflüchtet.

Auch auf dem Ulmenweg ereignete sich Donnerstagmittag eine Unfallflucht. Ein grauer Opel Zafira wurde durch erhebliche Kratzer über die komplette Beifahrerseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist unbekannt.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell