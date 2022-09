POL-RE: Herten/Recklinghausen/Dorsten: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Buerer Straße/Altendorfer Straße sind am Donnerstagnachmittag eine Auto und ein Transporter zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, eine 50-jährige Frau aus Castrop-Rauxel und ein 46-jährige Mann sowie dessen 56-jähriger Beifahrer aus Gelsenkirchen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa ...

