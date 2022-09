POL-RE: Marl: Rollerfahrer will flüchten - 19-Jähriger ohne Führerschein

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag (11.15 Uhr) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 18-jährige Recklinghäuserin am Berliner Platz. Er fasste der jungen Frau an die Schultern und forderte sie auf, mit in seine Wohnung zu kommen. Außerdem öffnete er seine Hose und griff sich in seine Unterhose. Die Recklinghäuserin stieg eilig in einen Bus und entkam so ...

mehr