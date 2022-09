Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unbekannter belästigt Recklinghäuserin

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (11.15 Uhr) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 18-jährige Recklinghäuserin am Berliner Platz. Er fasste der jungen Frau an die Schultern und forderte sie auf, mit in seine Wohnung zu kommen. Außerdem öffnete er seine Hose und griff sich in seine Unterhose. Die Recklinghäuserin stieg eilig in einen Bus und entkam so der Situation. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, ca. 1,85 groß, korpulent, graue kurze Haare, blaue Jacke, blaue Hose, Brille. Er sprach akzentfreies Deutsch und war auffällig ungepflegt. Wer kennt den Mann oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? (0800 2361 111).

