POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser nach Rotlichtfahrt im Busch kauernd angetroffen

Recklinghausen (ots) - Dorsten Am Michaelsweg brachen unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Haus ein. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Letztlich entwendeten sie eine Münzsammlung und entkamen unerkannt. Recklinghausen Am Dienstag drangen Unbekannte in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Sie suchten alle Zimmer auf und suchten nach ...

