POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Wohnungseinbrüche

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, bemerkten Wachschutzmitarbeiter zwei zunächst unbekannte Männer an einer Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Cranger Straße. Sie hatten an einem leerstehenden Gebäude Alarm ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wollten sie Kabel entwenden. Noch während Polizeibeamte das Gelände betraten, versuchten zwei Männer in einem Auto zu flüchten. Sie ...

mehr