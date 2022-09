Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 4-Jähriger bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Geh- und Radweg an der Castroper Straße sind am frühen Dienstagabend ein Rennradfahrer und ein 4-jähriges Kind zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 42-jährige Radfahrer aus Herne gegen 18.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Vorbeifahren an dem 4-Jährigen Jungen aus Recklinghausen, der zusammen mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der 4-Jährige als auch der 42-Jährige mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

