Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Seniorin bei Radfahrunfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Kaiserstraße ist am Dienstagmittag eine 83-jährige Radfahrerin verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die Hertenerin, die mit ihrem Pedelec in Richtung Herten-Mitte unterwegs war, ohne Fremdeinwirkung. Der Unfall passierte gegen 13.35 Uhr in der Nähe der Friedenskirche. Die 83-Jährige wurde zur Behandlung und zur weiteren Abklärung der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

