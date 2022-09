POL-RE: Bottrop: Schockanruf erfolgreich - Fahndung!

Polizeipräsidium Recklinghausen

Eine Seniorin erhielt am 21.04.2022 gegen 19 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Oberkommissar aus Essen. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitzt. Die Seniorin sollte eine Kaution für ihren Enkel hinterlegen. Sie übergab schließlich vor ihrer Haustüre einem unbekannten männlichen Tatverdächtigen einen Bargeldbetrag, sowie Goldschmuck.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, 170-175cm groß, 30-40 Jahre alt, dunkle Haare und trug eine Jeansjacke

Mithilfe der Seniorin konnte ein Phantombild angefertigt werden. Dieses finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/87805

Falls Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Hinweise der Polizei

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wie Sie sich oder ihre Angehörigen/ Bekannten/ Freunde vor Betrügern schützen können, finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

