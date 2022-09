POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruch und Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Als Streifenbeamte der Recklinghäuser Polizei am Montag einen Rollerfahrer, gegen 18.30 Uhr, auf der Gladbecker Straße kontrollieren wollten, kam alles ganz anders, als zunächst erwartet. Der Rollerfahrer war mit seinem Sozius in Richtung Bottrop unterwegs. Während des Anhaltevorgangs sprang der Sozius plötzlich vom Roller und rannte in unbekannte Richtung davon. Der Fahrer wendete seinen ...

mehr