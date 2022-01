Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Fliegender Teppich falsch gelandet

Ein wertvolles Fundstück verwahrt derzeit die Polizei.

Ulm (ots)

Zeugen hatten am Sonntag gegen 15 Uhr der Polizei ein Hindernis auf der B311 gemeldet. Dort liege ein Teppich auf der Fahrbahn. Den fand eine Polizeistreife schließlich bei Datthausen. Offenbar hatte zuvor jemand seine Ladung nicht richtig gesichert und den Teppich verloren. Dem Anschein nach handelt es sich um einen neu gekauften Teppich im Wert von mehreren tausend Euro. Zumindest deutet dies das Preisschild an. Die Polizei stellte das gute Stück sicher. Bislang hat sich kein Eigentümer gemeldet. Sollte dies so bleiben, wird der Teppich in die Obhut des Fundamts gegeben.

Die Polizei informiert: Lastwagen transportieren täglich unzählige Tonnen über Europas Straßen. Nicht nur die Menge der Güter, auch die Strecken die sie zurücklegen werden stetig mehr. Um die Zahl der Unfälle und die Risiken zu verringern, ist eine richtige Sicherung der Ladung unumgänglich. Wer die Ladung nicht richtig sichert bringt andere in Gefahr. Deshalb droht ihm ein Bußgeld. Auch bei Autos sind die Vorschriften genau einzuhalten. Ladung die nicht gesichert wurde, kann bei einer Vollbremsung schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden und Menschen schwer verletzen. Wer Ladung verliert, gefährdet andere und riskiert schwere Unfälle. Über die Ladungssicherung informiert auch die Internetseite www.gib-acht-im-Verkehr.de.

