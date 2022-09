Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Robinsonplatz wurde in der Nacht auf Dienstag ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die unbekannten Täter konnten Bargeld und Zigaretten erbeuten. Ein Zeuge hatte gegen 2.25 Uhr einen lauten Knall gehört. Dabei dürfte es sich auch um die Tatzeit handeln. Der zerstörte Automat wurde erst etwas später entdeckt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht - vor allem gegen 2.25 Uhr - am Robinsonplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Wer dazu etwas weiß, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell