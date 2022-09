Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Wilmsdorf bei Dassow (LK NWM)

Dassow (ots)

Durch einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wilmsdorf bei Dassow entstand am Sonntagmorgen ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Gegen 03:00 Uhr erhielt die Polizei am Sonntag, 04.09.2022, Kenntnis über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wilmsdorf bei Dassow. Beim Eintreffen der Beamten waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dassow bereits dabei die Bewohner des Hauses zu evakuieren und den Brand zu bekämpfen. Durch das Feuer im Keller wurden wesentliche Versorgungsleitungen des Hauses zerstört wodurch dieses aktuell nicht bewohnbar ist. Die 11 evakuierten und unverletzten Hausbewohner konnten zunächst im "Alten Rathaus" in Dassow untergebracht werden. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes waren zur weiteren Spurensicherung am Brandort. Zur genauen Klärung der Brandursache wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

