Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Einfamilienhaus

Lübz (ots)

Am 03.09.2022, gegen 11:28 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Lübzer Eisenbeissstraße. Die in dieser Zeit einzige Bewohnerin des Hauses, eine 72-jährige Frau, konnte nach Entdeckung des Brandes das Haus verlassen, zog sich aber leichte Brandverletzungen zu und kam daraufhin in das Klinikum Plau am See. Eine vollständige Zerstörung des Wohnhauses durch das Feuer konnte trotz des Einsatzes von 61 Kameraden der Feuerwehren Lübz, Parchim und umliegender Gemeinden mit 13 Fahrzeugen nicht mehr verhindert werden, aber ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus. Der Schaden wird in etwa auf 150.000,- Euro geschätzt. Durch den Brand kam es zu Behinderungen des Verkehrs auf der B 191 am Ortseingang Lübz in Folge der Rauchentwicklung und des Löscheinsatzes. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. D. Gehrt, Polizeirevier Plau am See

