POL-HH: 220824-1. Zwei vorläufige Festnahmen nach Diebstahl von Baustelle in Hamburg-Farmsen-Berne

Tatzeit: 23.08.2022, 22:42 Uhr

Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Am Luisenhof

Dank eines Hinweises aus der Hamburger Bevölkerung haben Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) gestern Abend in Farmsen-Berne zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen.

Einer Zeugin fielen die Männer auf, als sie sich durch Anheben eines Bauzauns Zutritt zu einem Baustellengelände verschafften und anschließend Baumaterial von der Baustelle in eine nahegelegene Grünanlage trugen.

Die von ihr alarmierten Polizeibeamten trafen die beiden deutschen Tatverdächtigen (28, 32) mit einem Paket Wärmedämmplatten in der Grünanlage an und nahmen sie vorläufig fest. Der Ältere leistete hierbei erheblichen Widerstand, wodurch er einen Polizeibeamten und sich selbst leicht verletzte. Er wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort ambulant behandelt.

Da die beiden Festgenommenen in unmittelbarere Tatortnähe wohnhaft sind, suchten die Polizisten die Wege zu ihren Anschriften nach weiterem Stehlgut ab. Vor dem Wohnhaus des 32-Jährigen und im dortigen Fahrstuhl fanden die Beamten jeweils ein identisches Paket mit Dämmplatten. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Seine Vollstreckung führte jedoch nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Das mutmaßliche Diebesgut wurde von den Beamten zurück auf die Baustelle gebracht, die Festgenommenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der örtlichen Kripo (LKA 151) geführt und dauern an.

