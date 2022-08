Polizei Hamburg

POL-HH: 220823-2. Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 23.08.2022, 08:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Bramfeld, Steilshooper Allee/Ellernreihe

Heute Vormittag ist es in Bramfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw gekommen, bei dem vier Personen leicht verletzt worden sind. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) Innenstadt/West hat die Ermittlungen übernommen.

Den bisherigen Erkenntnissen des VUD zufolge hatte eine 55-Jährige mit ihrem Toyota Proace die Steilshooper Allee in Richtung stadteinwärts befahren. In Höhe der Kreuzung Ellernreihe geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Die 32 Jahre alte Fahrerin eines mit zwei Mitfahrern (sechs und 40) besetzten Opel Crossland versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht verhindern.

Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, Rettungswagen transportierten sie in Krankenhäuser.

Die für die Verkehrsunfallaufnahme erforderliche Vollsperrung der Steilshooper Allee wurde in Richtung stadteinwärts gegen 09:05 Uhr und in Fahrtrichtung stadtauswärts etwa 15 Minuten später aufgehoben. Es kam zu Behinderungen des Berufsverkehrs.

Zim.

