Polizei Hamburg

POL-HH: 220822-1. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.08.2022, 16:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Kandinskyallee

Dienstagnachmittag haben zwei bislang unbekannte Täter in Mümmelmannsberg eine 71-jährige Rollstuhlfahrerin überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte die Geschädigte vor einer Apotheke auf ihren Sohn gewartet, als sich ihr zwei Personen von hinten näherten und ihre Taschen durchsuchten. Als sich die Rollstuhlfahrerin zur Wehr setzte, zerrten die Männer weiter an ihr, sodass sie fast aus dem Krankenfahrstuhl stürzte.

Nachdem die Täter das Mobiltelefon und das Portmonee der Seniorin an sich genommen hatten, schoben sie den Rollstuhl an den Treppenabgang des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg heran, sodass die Vorderräder bereits frei über den Treppenstufen schwebten. Als ein unbekannt gebliebener Zeuge dazwischen ging, flüchteten die Angreifer mit ihrer Beute in Richtung Bahnhof.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

a)

- männlich - ca. 180 bis 190 cm groß - geschätzt 18 bis 25 Jahre alt - kräftige Figur - kurze, schwarze Haare (sog. "Undercut") - Drei-Tage-Bart - südländisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit Akzent - trug eine blaue Jeans sowie ein hautenges, dunkelbraunes T-Shirt

b)

- männlich - ca. 170 bis 180 cm groß - geschätzt 18 bis 25 Jahre alt - schlank - kurze, schwarze Haare - kurzer Bart - südländisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit Akzent - bekleidet mit einer schwarzen Jeans und einem roten T-Shirt

Mittlerweile hat die zuständige Abteilung beim Staatsschutz (LKA 7) die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den couragiert eingeschrittenen Mann, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell