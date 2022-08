POL-HH: 220821-2. Zeugen ermöglichen Festnahmen nach mehrfachem Fahrraddiebstahl - eine Zuführung

Polizei Hamburg

Zeugen ermöglichen Festnahmen nach mehrfachem Fahrraddiebstahl - eine Zuführung

Zeit:

a) 20.08.2022, 16:30 Uhr b) 20.08.2022, 21:19 Uhr

Ort:

a) Hamburg-Uhlenhorst, Fährhausstraße b) Hamburg-St. Georg, Lange Reihe

Ein 26-jähriger Deutscher steht im Verdacht, gestern Nachmittag zunächst in Uhlenhorst ein und am Abend im Hamburger Stadtteil St. Georg zwei Fahrräder entwendet zu haben. Die Polizei hat ihn in beiden Fällen festgenommen und daraufhin einem Haftrichter zugeführt.

a) Die 45-jährige Geschädigte beobachtete durch Zufall, wie sich der Tatverdächtige an ihrem vor dem Mehrfamilienhaus angeschlossenen Mountainbike zu schaffen machte. Als dieser nur wenig später mit ihrem Fahrrad in Richtung Mundsburg flüchtete, informierte sie ihren Ehemann, der sofort die Verfolgung aufnahm, sowie die Polizei.

Anhand der guten Personenbeschreibung gelang es einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 31, den mutmaßlichen Fahrraddieb nach kurzer Verfolgung im Lerchenfeld vorläufig festzunehmen.

Die Beamten stellten das Mountainbike sowie einen abgebrochenen Fahrradständer, welchen der 26-Jährige offenbar zum Aufbrechen des Schlosses benutzt hatte, als Beweismittel sicher.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann mangels Haftgründen entlassen werden.

b) Keine fünf Stunden später sahen Zeugen, wie der Rahlstedter auffällig an einem Fahrradständer an der Ecke Lange Reihe/Danziger Straße hantierte und sich anschließend zügig mit zwei Fahrrädern in Richtung Steindamm entfernte.

Dort konnte der mutmaßliche Fahrraddieb nur wenig später - ebenfalls aufgrund einer guten Personenbeschreibung - von Einsatzkräften des Polizeikommissariats 11 erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Sachbearbeitung und führte den 26-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hamburg dem Untersuchungsgefängnis zu. Das Ergebnis der Vorführung vor einen Haftrichter steht noch aus.

